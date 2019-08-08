Завтра состоится первое заседание по подготовке 1-й сессии Рады 9-го созыва

Первое заседание группы по подготовке первой сессии Верховной Рады 9-го созыва, явка на выборы в которую составила менее 50%, состоится 9 августа.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Рады, передают Українськi Новини.\r\n"Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины", - написано в нем.\r\nЗаседание состоится в пятницу, 9 августа.\r\nВ подготовительную депутатскую группу делегированы представители от партий "Слуги народа" - 17 новоизбранных депутатов, "Оппозиционные Платформа - За жизнь" - 3, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 2, "Европейская Солидарность" - 2, "Голос" - 1.\r\nДепутаты, которые были избраны в одномандатных округах, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти парламентариев путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия не смогла до 5 августа включительно, как это предусмотрено законодательством, установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская область) в связи с тем, что по решению суда там продолжается пересчет голосов на участках.\r\nТем временем ЦИК признал избранными депутатами уже 423 кандидатов.\r\nОфис Президента прогнозирует, что новая Рада начнет свою работу не раньше сентября из-за судов.\r\nРанее руководитель парламентских и избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская прогнозировала пересчет голосов в 5 избирательных округах.