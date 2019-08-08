Завтра состоится первое заседание по подготовке 1-й сессии Рады 9-го созыва

Первое заседание группы по подготовке первой сессии Верховной Рады 9-го созыва, явка на выборы в которую составила менее 50%, состоится 9 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рады, передают Українськi Новини.

"Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины", - написано в нем.

Заседание состоится в пятницу, 9 августа.

В подготовительную депутатскую группу делегированы представители от партий "Слуги народа" - 17 новоизбранных депутатов, "Оппозиционные Платформа - За жизнь" - 3, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 2, "Европейская Солидарность" - 2, "Голос" - 1.

Депутаты, которые были избраны в одномандатных округах, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти парламентариев путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия не смогла до 5 августа включительно, как это предусмотрено законодательством, установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская область) в связи с тем, что по решению суда там продолжается пересчет голосов на участках.

Тем временем ЦИК признал избранными депутатами уже 423 кандидатов.

Офис Президента прогнозирует, что новая Рада начнет свою работу не раньше сентября из-за судов.

Ранее руководитель парламентских и избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская прогнозировала пересчет голосов в 5 избирательных округах.