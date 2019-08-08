Завтра відбудеться перше засідання з підготовки 1-ї сесії Ради 9-го скликання

Перше засідання групи з підготовки першої сесії Верховної Ради 9-го скликання, явка на вибори в яку склала менш 50%, відбудеться 9 серпня.\r\nПро це йдеться в повідомленні пресслужби Ради, передають Українські Новини.\r\n"Голова Верховної Ради України А. Парубій скликає перше засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України", - написано в ньому.\r\nЗасідання відбудеться в п'ятницю, 9 серпня.\r\nДо підготовчої депутатської групи делеговано представників від партій "Слуги народу" - 17 новообраних депутатів, "Опозиційні Платформа - За життя" - 3, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 2, "Європейська Солідарність" - 2, "Голос" - 1.\r\nДепутати, яких було обрано в одномандатних округах, можуть також делегувати до складу Підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти парламентаріїв шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія не змогла до 5 серпня включно, як це передбачено законодавством, встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська область) у зв'язку з тим, що за рішенням суду там триває перерахунок голосів на дільницях.\r\nТим часом ЦВК визнала обраними депутатами вже 423 кандидатів.\r\nОфіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня внаслідок судів.\r\nРаніше керівник парламентських та виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у 5 виборчих округах.