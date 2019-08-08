Завтра відбудеться перше засідання з підготовки 1-ї сесії Ради 9-го скликання

Перше засідання групи з підготовки першої сесії Верховної Ради 9-го скликання, явка на вибори в яку склала менш 50%, відбудеться 9 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради, передають Українські Новини.

"Голова Верховної Ради України А. Парубій скликає перше засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України", - написано в ньому.

Засідання відбудеться в п'ятницю, 9 серпня.

До підготовчої депутатської групи делеговано представників від партій "Слуги народу" - 17 новообраних депутатів, "Опозиційні Платформа - За життя" - 3, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 2, "Європейська Солідарність" - 2, "Голос" - 1.

Депутати, яких було обрано в одномандатних округах, можуть також делегувати до складу Підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти парламентаріїв шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія не змогла до 5 серпня включно, як це передбачено законодавством, встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська область) у зв'язку з тим, що за рішенням суду там триває перерахунок голосів на дільницях.

Тим часом ЦВК визнала обраними депутатами вже 423 кандидатів.

Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня внаслідок судів.

Раніше керівник парламентських та виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у 5 виборчих округах.