ЦИК не смог в законный срок установить результаты выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не смогла до 5 августа включительно, как это предусмотрено законодательством, установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская область) в связи с тем, что по решению суда там продолжается пересчет голосов на участках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.

"ЦИК констатировал невозможность установления Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в одномандатном избирательном округе № 210 в отведенный для этого избирательным законом срок - не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно" - сказано в нем.

3 августа Шестой апелляционный административный суд обязал 210-ю окружную комиссию провести пересчет голосов на 33 участках.

По состоянию на 16:00 5 августа окружная комиссия произвела пересчет на 18 из 33 участков, который свидетельствует о необходимости внесения изменений в протокол об итогах голосования, на основании которого ЦИК устанавливает результаты.

"Комиссия по причине нехватки времени, то есть по объективным причинам, в установленный срок не может завершить повторный подсчет голосов избирателей на остальных указанных в решении суда избирательных участках, внести изменения в установленные итоги голосования в округе №210, составить протокол об итогах голосования в этом округе с пометкой "Уточненный" и даже до 24 часов 5 августа 2019 доставить такой протокол вместе с другой предусмотренной законом избирательной документацией в ЦИК", - говорится в сообщении.

Центризбирком обязал окружную комиссию завершить пересчет до 16:00 6 августа и составить уточнённый протокол.

Кроме того, ЦИК обратил внимание членов окружной комиссии на наличие уголовной ответственности за уклонение от работы без уважительных причин и умышленное невыполнение судебного решения.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента прогнозирует, что новая Рада начнет свою работу не раньше сентября из-за судов.

Ранее руководитель парламентских и избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская прогнозировала пересчет голосов в 5 избирательных округах.

Тем временем явка на выборы Рады составила менее 50%, а ЦИК признал избранными депутатами уже 423 кандидатов.