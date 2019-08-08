Доллар продолжает стремительно падать

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 07 августа на 20,47 коп. до 25,5522 UAH/USD, курс покупки - на 23,45 коп. до 25,1806 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 19,93 коп. до 28,1597 UAH/EUR, курс продажи понизился на 20,83 коп. до 28,6825 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,1806 25,5522 28,1597 28,6825 3,51 4,05 Максимальный 25,3300 25,8000 28,4000 29,0000 3,85 5,00 Минимальный 24,7000 25,3800 28,0000 28,4500 2,50 3,89

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке снова подскочил 7 августа.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 августа, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH/USD по сравнению с курсом валют на 7 августа.

Также Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса.

А в июле население купило наличной валюты на 93,7 млн долларов больше, чем продало.