Доллар продолжает стремительно падать

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 07 августа на 20,47 коп. до 25,5522 UAH\/USD, курс покупки - на 23,45 коп. до 25,1806 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 19,93 коп. до 28,1597 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 20,83 коп. до 28,6825 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,1806\r\n25,5522\r\n28,1597\r\n28,6825\r\n3,51\r\n4,05\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,3300\r\n25,8000\r\n28,4000\r\n29,0000\r\n3,85\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,7000\r\n25,3800\r\n28,0000\r\n28,4500\r\n2,50\r\n3,89\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке снова подскочил 7 августа.\r\nТем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 августа, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH\/USD по сравнению с курсом валют на 7 августа.\r\nТакже Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса.\r\nА в июле население купило наличной валюты на 93,7 млн долларов больше, чем продало.