Крымским татарам процедуру посещения Крыма упростят, - Зеленский

Украина в ближайшее время упростит для крымских татар процедуру посещения аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию на встрече с украинской и крымскотатарской общиной, передают Українськi Новини.

"Мы понимаем, насколько для вас важно посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал он.

Зеленский добавил, что внимательно изучает проблемы крымских татар - переселенцев, которые были вынуждены покинуть Крым из-за российской агрессии, и намеревается их решить.

Как сообщали Українськi Новини, в июне в центре Киева развернули 40-метровый крымскотатарский флаг.

Ранее у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что причинной аннексии Крыма стало усиление "конкуренция великих держав".