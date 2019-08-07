Крымским татарам процедуру посещения Крыма упростят, - Зеленский

Украина в ближайшее время упростит для крымских татар процедуру посещения аннексированного Россией Крыма.\r\nОб этом сообщил Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию на встрече с украинской и крымскотатарской общиной, передают Українськi Новини.\r\n"Мы понимаем, насколько для вас важно посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал он.\r\nЗеленский добавил, что внимательно изучает проблемы крымских татар - переселенцев, которые были вынуждены покинуть Крым из-за российской агрессии, и намеревается их решить.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июне в центре Киева развернули 40-метровый крымскотатарский флаг.\r\nРанее у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.\r\nТем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что причинной аннексии Крыма стало усиление "конкуренция великих держав".