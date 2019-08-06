Столтенберг назвал еще одну причину аннексии Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что причинной аннексии Крыма стало усиление "конкуренция великих держав".\r\nОб этом сообщает официальный сайт НАТО.\r\n"Одной из основных задач, с которыми сталкивается мир, - это усиление конкуренции между великими державами, соревнование великих держав. И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря. Мы видели значительное наращивание российского военного потенциала, мы видим более напористую Россию и всего несколько дней назад мы видели пример того, как эта возросшая конкуренция великих держав подрывает порядок, основанный на правилах, уважении к международным договорам и обязательствам, когда Россия... или когда Договор о ядерном оружии средней дальности прекратил свое существование 2 августа", - сказал он.\r\nСтолтенберг отметил, что усиление конкуренции великих держав, более настойчивой России, оказывает давление на основанный на правилах порядок, и последним примером является прекращение действия Договора о РСМД. Еще одним примером, по словам генсека НАТО, является незаконная аннексия Крыма - первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны.\r\nРанее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему,которая сможет долететь до Берлина.