Столтенберг назвал еще одну причину аннексии Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что причинной аннексии Крыма стало усиление "конкуренция великих держав".

Об этом сообщает официальный сайт НАТО.

"Одной из основных задач, с которыми сталкивается мир, - это усиление конкуренции между великими державами, соревнование великих держав. И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря. Мы видели значительное наращивание российского военного потенциала, мы видим более напористую Россию и всего несколько дней назад мы видели пример того, как эта возросшая конкуренция великих держав подрывает порядок, основанный на правилах, уважении к международным договорам и обязательствам, когда Россия... или когда Договор о ядерном оружии средней дальности прекратил свое существование 2 августа", - сказал он.

Столтенберг отметил, что усиление конкуренции великих держав, более настойчивой России, оказывает давление на основанный на правилах порядок, и последним примером является прекращение действия Договора о РСМД. Еще одним примером, по словам генсека НАТО, является незаконная аннексия Крыма - первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему,которая сможет долететь до Берлина.