В Киеве 26 июня в рамках празднования Дня крымскотатарского флага развернули 40-метровый стяг небесного цвета с золотой тамгой.\r\nКак сообщает Крым.Реалии, флаг несли около 100 человек.\r\nТакже в Киеве состоялся автопробег и патриотическое шествие, посвященные Дню крымскотатарского флага.\r\nКрымскотатарский флаг в центре Киева.\r\nАвтоколонна начала формироваться возле главного корпуса Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского. Установив на своих автомобилях крымскотатарские и украинские флаги колонна выехала к центральной улице Киева – Крещатик.\r\n\r\nВпереди колонны волонтеры из разных стран также несли небольшой крымскотатарский флаг, который побывал в 28 странах мира. После того, как началось патриотическое шествие в сторону Майдана, к ним присоединился автопробег, который следовал с ними до места проведения митинга, который начался в 19:00.\r\nКак сообщали Українськi Новини, у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.\r\nТем временем Крымские врачи подсадили заключенного Бекирова на инсулин, что может стоить ему жизни.