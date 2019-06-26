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26 июня 2019, среда, 21:47 111
Политика 2019-06-26T22:45:07+03:00
Українські Новини
Фото дня: В центре Киева развернули 40-метровый крымскотатарский флаг

Фото дня: В центре Киева развернули 40-метровый крымскотатарский флаг

Крымскотатарский флаг в центре Киева.
Крымскотатарский флаг в центре Киева.

В Киеве 26 июня в рамках празднования Дня крымскотатарского флага развернули 40-метровый стяг небесного цвета с золотой тамгой.

Как сообщает Крым.Реалии, флаг несли около 100 человек.

Также в Киеве состоялся автопробег и патриотическое шествие, посвященные Дню крымскотатарского флага.

Крымскотатарский флаг в центре Киева.Крымскотатарский флаг в центре Киева.

Автоколонна начала формироваться возле главного корпуса Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского. Установив на своих автомобилях крымскотатарские и украинские флаги колонна выехала к центральной улице Киева – Крещатик.

Впереди колонны волонтеры из разных стран также несли небольшой крымскотатарский флаг, который побывал в 28 странах мира. После того, как началось патриотическое шествие в сторону Майдана, к ним присоединился автопробег, который следовал с ними до места проведения митинга, который начался в 19:00.

Как сообщали Українськi Новини, у крымскотатарских активистов снова прошли обыскиа в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.

Тем временем Крымские врачи подсадили заключенного Бекирова на инсулин, что может стоить ему жизни.

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Крымскотатарский флаг в центре Киева.
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