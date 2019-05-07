Преследование крымских татар продолжается: в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму

Меджлис крымскотатарского народа зафиксировал 91 арест и 32 случая этапирования в Россию за первый квартал 2019 года в аннексированном Крыму из-за которых Украина обратится в Совет Европы .

Об этом член Меджлиса, глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"За первые 3 месяца было зафиксировано 45 обысков, 52 задержания, 61 допрос, 97 арестов, 171 случай нарушения права на справедливый суд, 32 случая наивысшего достижимого физического и психического здоровья", - сказал он.

Организация зафиксировала 32 случая этапирования политзаключенных из Крыма в Россию и 60 незаконных случаев заходов судов в порты Крыма.

Бариев отметил, то приведенные данные на информации активистов, журналистов, сотрудников Меджлиса и общественного объединения "Крымская Солидарность", а также других правозащитных организаций.

Член Меджлиса подчеркивает, что причинами обысков являются подозрения в хранении запрещенной литературы и участии в террористических организация, а при их проведении выбиваются окна и двери, подкидывается запрещенная литература и провоцируются конфликты.

Как сообщали Українськi Новини, у крымскотатарских активистов снова прошли обыски.

Ранее силовики РФ задержали имеющего инвалидность крымскотатарского активиста при въезде в оккупированный Крым.