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07 серпня 2019, середа, 17:12 13
Зовнішня політика 2019-08-07T19:00:04+03:00
Українські Новини
Кримським татарам процедуру відвідування Криму спростять, - Зеленський

Кримським татарам процедуру відвідування Криму спростять, - Зеленський

Україна найближчим часом спростить для кримських татар процедуру відвідування анексованого Росією Криму.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в ході візиту в Туреччину на зустрічі з українською та кримськотатарською громадою, передають Українські Новини.

"Ми розуміємо, наскільки для вас важливо відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму", - сказав він.

Зеленський додав, що уважно вивчає проблеми кримських татар - переселенців, які були змушені залишити Крим через російську агресію, і має намір їх вирішити.

Як повідомляли Українські Новини, у червні в центрі Києва розгорнули 40-метровий кримськотатарський прапор.

Раніше у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в окупованому Криму.

Тим часом генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що причинного анексії Криму стало посилення "конкуренція великих держав".

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