У крымскотатарских активистов снова прошли обыски

Вооруженные российские силовики провели обыск у 2 крымскотатарских активистов в аннексированном Крыму 30 апреля.

Об этом говорится в сообщении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В Крыму 30 апреля 2019 года, в 6 утра вооруженные автоматами российские силовики провели обыск под видом "осмотра" в доме крымскотатарского активиста Ролана Османова (с. Урожайное Симферопольского района)", - говорится в нем.

Также был проведен обыск у активиста Руслана Бекирова.

"Зашли в гараж, где якобы обнаружили бумаги с сепаратистскими высказываниями. После чего вскрыли дверь в дом. В одной из комнат якобы была обнаружена бутылка с каким-то порошком", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Бекирова после обыска силовики увезли сдавать анализы, предположительно на наличие наркотиков, после чего его доставили в киевский РОВД Симферополя и дали позвонить родным.

Меджлис зафиксировал 6 жертв оккупационного режима в Крыму за год.

Ранее силовики РФ задержали имеющего инвалидность крымскотатарского активиста при въезде в оккупированный Крым.