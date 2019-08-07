Закрытие НАБУ дела против Ющенко признано законным

Киевский апелляционный суд признал законным закрытие Национальным антикоррупционным бюро уголовного дела о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом Виктором Ющенко после того, как Генпрокуратура завершила расследование дела против Ющенко о растрате и помощи в завладении "Межигорьем"

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

18 июля суд рассмотрел жалобу гражданина, поданное на решение НАБУ о закрытии дела в связи с отсутствием в действиях Ющенко состава преступления.

Суд постановил, что постановление старшего детектива Национального бюро четвертого отдела детективе НАБУ второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро от 28 августа 2018 года о закрытии уголовного производства является законным.

Как сообщали Українськi Новини, расследовавший дело прокурор не нашел состава преступления в отравлении Ющенко.

Ранее суд отказался арестовать имущество Ющенко. Отказ суда арестовать имущество Ющенко обжаловала ГПУ.

Кроме того, Зеленский обсудил с Ющенко ситуацию в Украине накануне выборов.