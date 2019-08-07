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07 августа 2019, среда, 16:02 43
Судебная власть 2019-08-07T16:04:33+03:00
Українські Новини
Закрытие НАБУ дела против Ющенко признано законным

Закрытие НАБУ дела против Ющенко признано законным

Виктор Ющенко.
Виктор Ющенко.

Киевский апелляционный суд признал законным закрытие Национальным антикоррупционным бюро уголовного дела о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом Виктором Ющенко после того, как Генпрокуратура завершила расследование дела против Ющенко о растрате и помощи в завладении "Межигорьем".

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

18 июля суд рассмотрел жалобу гражданина, поданное на решение НАБУ о закрытии дела в связи с отсутствием в действиях Ющенко состава преступления.

Суд постановил, что постановление старшего детектива Национального бюро четвертого отдела детективе НАБУ второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро от 28 августа 2018 года о закрытии уголовного производства является законным.

Как сообщали Українськi Новини, расследовавший дело прокурор не нашел состава преступления в отравлении Ющенко.

Ранее суд отказался арестовать имущество Ющенко. Отказ суда арестовать имущество Ющенко обжаловала ГПУ.

Кроме того, Зеленский обсудил с Ющенко ситуацию в Украине накануне выборов.

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