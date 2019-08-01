Генпрокуратура завершила расследование дела против Ющенко о растрате и помощи в завладении "Межигорьем"

Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства против бывшего Президента Виктора Ющенко по подозрению в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему Президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".\r\nОб этом Українським Новинам сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.\r\n"Следствие завершено", - сказал он.\r\nНа данном этапе открыты материалы защите и подозреваемому для ознакомления с ними, после чего дело будет передано в суд.\r\nРанее суд отказался арестовать имущество Ющенко, но ГПУ обжаловала это решение.\r\nГенеральная прокуратура сообщила бывшему Президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему ПрезидентуВиктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".\r\nЮщенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".