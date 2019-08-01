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01 августа 2019, четверг, 17:03 171
Судебная власть 2019-08-01T17:03:34+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура завершила расследование дела против Ющенко о растрате и помощи в завладении "Межигорьем"

Генпрокуратура завершила расследование дела против Ющенко о растрате и помощи в завладении "Межигорьем"

Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства против бывшего Президента Виктора Ющенко по подозрению в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему Президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Следствие завершено", - сказал он.

На данном этапе открыты материалы защите и подозреваемому для ознакомления с ними, после чего дело будет передано в суд.

Ранее суд отказался арестовать имущество Ющенко, но ГПУ обжаловала это решение.

Генеральная прокуратура сообщила бывшему Президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему ПрезидентуВиктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".

Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".

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