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07 серпня 2019, середа, 16:02 31
Судова влада 2019-08-07T17:30:01+03:00
Українські Новини
Закриття НАБУ справи проти Ющенка визнано законним

Закриття НАБУ справи проти Ющенка визнано законним

Віктор Ющенко.
Віктор Ющенко.

Київський апеляційний суд визнав законним закриття Національним антикорупційним бюро кримінальної справи про можливе зловживання службовим становищем колишнім Президентом Віктором Ющенком після того, як Генпрокуратура завершила розслідування справи проти Ющенка про розтрату і допомоги у заволодінні "Межигір'ям".

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

18 липня суд розглянув скаргу громадянина, подану на рішення НАБУ про закриття справи в зв'язку з відсутністю в діях Ющенка складу злочину.

Суд постановив, що постанова старшого детектива Національного бюро четвертого відділу детективів НАБУ другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро від 28 серпня 2018 року про закриття кримінального провадження є законним.

Як повідомляли Українські Новини, прокурор, що розслідував справу, не знайшов складу злочину в отруєнні Ющенка.

Раніше суд відмовився заарештувати майно Ющенка. Відмову суду заарештувати майно Ющенка оскаржила ГПУ.

Крім того, Зеленський обговорив з Ющенком ситуацію в Україні напередодні виборів.

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