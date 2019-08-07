НАБУ намерено в ближайшее время допросить Богдана и Кличко

Национальное антикоррупционное бюро намерено в самое ближайшее время вызвать на допрос главу Офиса Президента Андрея Богдана и мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вызовем обоих в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, они будут вызваны на допрос по делу возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки Богдану.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело по факту возможного предложения 20 млн долларов Богдану в качестве взятки.

Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Ранее Богдан заявил, что один из адвокатов "смотрящих" по Киеву предложил ему половину от 40 млн долларов за определенную помощь.

Также Богдан потроллил Кличко на своей странице в Facebook. "Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан", - написано на картинке.



Тем временем Дубинский заявил, что видит Богдана премьер-министром.