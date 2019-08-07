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07 августа 2019, среда, 12:00 3309
Политика 2019-08-07T12:02:32+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады

В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады

Верховная Рада
Верховная Рада

Избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует открытие нового созыва парламента 3 сентября.

Об этом он сказал в эфире "Радио "НВ", передают Українськi Новини.

"У нас реалистичный сценарий - 3 сентября", - сказал Арахамия.

Политик отметил, что у "Слуги народа" были устные договоренности с нынешним руководством парламента об ускорении открытия нового созыва, однако партия не верит в их исполнение.

Как сообщали Українськi Новини, недельное обучение "слуг народа" в Трускавце окончено.

Ранее Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде.

Тем временем ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий.

Однако Офис Президента сомневается в том, что новая Верховная Рада сможет начать свою работу до 1 сентября. По словам руководителя Офиса президента Андрея Богдана, это зависит от количества судебных процессов.

А депутаты от "Слуги народа" хотят безотлагательно рассмотреть инициативы Зеленского.

Больше новостей о: Верховная Рада Слуга народа Давид Арахамия

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