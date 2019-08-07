В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады

Избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует открытие нового созыва парламента 3 сентября.\r\nОб этом он сказал в эфире "Радио "НВ", передают Українськi Новини.\r\n"У нас реалистичный сценарий - 3 сентября", - сказал Арахамия.\r\nПолитик отметил, что у "Слуги народа" были устные договоренности с нынешним руководством парламента об ускорении открытия нового созыва, однако партия не верит в их исполнение.\r\nКак сообщали Українськi Новини, недельное обучение "слуг народа" в Трускавце окончено.\r\nРанее Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде.\r\nТем временем ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий.\r\nОднако Офис Президента сомневается в том, что новая Верховная Рада сможет начать свою работу до 1 сентября. По словам руководителя Офиса президента Андрея Богдана, это зависит от количества судебных процессов.\r\nА депутаты от "Слуги народа" хотят безотлагательно рассмотреть инициативы Зеленского.