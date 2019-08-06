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06 августа 2019, вторник, 16:00 39
Судебная власть 2019-08-06T16:00:06+03:00
Українські Новини
Сытник не сохранил чеки отдыха

Сытник не сохранил чеки отдыха

Артем Сытник
Артем Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, заседание по админпротоколу которого перенес суд, не сохранил чеки за оказанные ему услуги во время отдыха в Ровенской области.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Нет, не сохранил. Хотя, если бы я знал, что так случится, то сохранил бы", - отметил Сытник. 

Он сообщил, что сам оплатил отдых по Ровно, в частности, 10 и 15 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Тем временем Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Кроме того, Сытник не признает нарушение во время отдыха.

Также Сарненский суд Ровенской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.

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