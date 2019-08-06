Сытник не сохранил чеки отдыха

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, заседание по админпротоколу которого перенес суд, не сохранил чеки за оказанные ему услуги во время отдыха в Ровенской области.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Нет, не сохранил. Хотя, если бы я знал, что так случится, то сохранил бы", - отметил Сытник.

Он сообщил, что сам оплатил отдых по Ровно, в частности, 10 и 15 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Тем временем Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Кроме того, Сытник не признает нарушение во время отдыха.

Также Сарненский суд Ровенской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.