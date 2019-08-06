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06 августа 2019, вторник, 14:47 128
Судебная власть 2019-08-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Суд перенес заседание по админпротоколу Сытника

Суд перенес заседание по админпротоколу Сытника

Сарненский суд Ривненской области перенес заседание по административному протоколу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, в отношении которого составлены два админпротокола, на 20 августа.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Суд перенес рассмотрение протокола по просьбе Сытника, который сообщил суду о неотложных делах по работе.

Следующее заседание состоится в 09:00 20 августа.

Как сообщали Українськi Новини, Сарницкий районный суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по админпротоколу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, которого подозревают в коррупции.

Также Сытник давал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

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