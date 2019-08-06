Ситник не зберіг чеки відпочинку

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, засідання по адмінпротоколу якого суд переніс, не зберіг чеки за надані йому послуги під час відпочинку в Рівненській області.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Ні, не зберіг. Хоча, якщо б я знав, що так станеться, то зберіг би", - зауважив Ситник.

Він повідомив, що сам оплатив відпочинок у Рівному, зокрема, 10 і 15 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Тим часом Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Крім того, Ситник не визнає порушення під час відпочинку.

Також Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику у відведенні головуючого судді Рижого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні.