Ситник не зберіг чеки відпочинку

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, засідання по адмінпротоколу якого суд переніс, не зберіг чеки за надані йому послуги під час відпочинку в Рівненській області.\r\nПро це він сказав журналістам, передають Українські Новини.\r\n"Ні, не зберіг. Хоча, якщо б я знав, що так станеться, то зберіг би", - зауважив Ситник.\r\nВін повідомив, що сам оплатив відпочинок у Рівному, зокрема, 10 і 15 тис. гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.\r\nТим часом Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.\r\nКрім того, Ситник не визнає порушення під час відпочинку.\r\nТакож Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику у відведенні головуючого судді Рижого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні.