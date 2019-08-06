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06 серпня 2019, вівторок, 16:00 29
Судова влада 2019-08-06T19:00:03+03:00
Українські Новини
Ситник не зберіг чеки відпочинку

Ситник не зберіг чеки відпочинку

Артем Ситник
Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, засідання по адмінпротоколу якого суд переніс, не зберіг чеки за надані йому послуги під час відпочинку в Рівненській області.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Ні, не зберіг. Хоча, якщо б я знав, що так станеться, то зберіг би", - зауважив Ситник.

Він повідомив, що сам оплатив відпочинок у Рівному, зокрема, 10 і 15 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Тим часом Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Крім того, Ситник не визнає порушення під час відпочинку.

Також Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику у відведенні головуючого судді Рижого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні.

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