Гривна не межбанке снова обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 18 коп. в понедельник снизился на 9 коп. до 25,67 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,62-25,66 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,71-25,75 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,65-25,70 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,39% с 27,72 UAH/USD до 25,67 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, гривна снова обвалилась на 18 копеек. Также гривна к доллару показала лучший результат роста в мире.

Кроме того, курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился.

Тем временем, евро и доллар резко подорожали в начале рабочей недели.