Гривна не межбанке снова обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 18 коп. в понедельник снизился на 9 коп. до 25,67 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,62-25,66 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,71-25,75 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,65-25,70 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,39% с 27,72 UAH\/USD до 25,67 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна снова обвалилась на 18 копеек. Также гривна к доллару показала лучший результат роста в мире.\r\nКроме того, курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился. \r\nТем временем, евро и доллар резко подорожали в начале рабочей недели.