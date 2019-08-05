Гривня на міжбанку знову обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 18 коп. у понеділок знизився на 9 коп. до 25,67 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,62-25,66 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,71-25,75 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,65-25,70 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,39% з 27,72 UAH/USD до 25,67 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, гривня знову обвалилася на 18 копійок. Також гривня до долара показала кращий результат зростання у світі.

Крім того, курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився.

Тим часом, євро і долар різко подорожчали на початку робочого тижня.