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05 серпня 2019, понеділок, 17:31 20
Економіка 2019-08-05T20:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знову обвалилася

Гривня на міжбанку знову обвалилася

Гривня. Фото: bank.gov.ua
Гривня. Фото: bank.gov.ua

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 18 коп. у понеділок знизився на 9 коп. до 25,67 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,62-25,66 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,71-25,75 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,65-25,70 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,39% з 27,72 UAH/USD до 25,67 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, гривня знову обвалилася на 18 копійок. Також гривня до долара показала кращий результат зростання у світі.

Крім того, курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився.

Тим часом, євро і долар різко подорожчали на початку робочого тижня.

Більше новин про: курс гривні Міжбанк Міжбанківський валютний ринок курс гривні до долара

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