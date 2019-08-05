Гривня на міжбанку знову обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 18 коп. у понеділок знизився на 9 коп. до 25,67 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,62-25,66 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,71-25,75 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,65-25,70 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,39% з 27,72 UAH\/USD до 25,67 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня знову обвалилася на 18 копійок. Також гривня до долара показала кращий результат зростання у світі.\r\nКрім того, курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився. \r\nТим часом, євро і долар різко подорожчали на початку робочого тижня.