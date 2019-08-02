Гривна на межбанке снова обвалилась почти на 20 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 29 коп. в пятницу снизился на 18 коп. до 25,58 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,40-25,44 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,52-25,54 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,57-25,60 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,72% с 27,72 UAH/USD до 25,58 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, официальный курс гривны обвалился еще на 19 копеек.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 01 августа на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD.