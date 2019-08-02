Гривна на межбанке снова обвалилась почти на 20 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 29 коп. в пятницу снизился на 18 коп. до 25,58 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,40-25,44 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,52-25,54 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,57-25,60 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,72% с 27,72 UAH\/USD до 25,58 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, официальный курс гривны обвалился еще на 19 копеек.\r\nТакже в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 01 августа на 22 коп. до 25,5479 UAH\/USD.