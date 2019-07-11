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11 июля 2019, четверг, 14:49 1815
Политика 2019-07-11T15:23:18+03:00
Українські Новини
Зеленский сказал Кличко, что назначит вместо него главой горадминистрации другого человека

Зеленский сказал Кличко, что назначит вместо него главой горадминистрации другого человека

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Виталий Кличко заявил, что разделение полномочий избранного киевлянами мэра и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) является лишением столицы местного самоуправления.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с Президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. - О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, что не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет, - сказал Кличко. - Я еще раз подчеркнул, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед общиной не имеет никаких обязательств. Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе. И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, - пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", - подчеркнул Виталий Кличко.

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Местное самоуправление мэр Киева

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