Зеленский сказал Кличко, что назначит вместо него главой горадминистрации другого человека

Виталий Кличко заявил, что разделение полномочий избранного киевлянами мэра и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) является лишением столицы местного самоуправления.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с Президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. - О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, что не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет, - сказал Кличко. - Я еще раз подчеркнул, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед общиной не имеет никаких обязательств. Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе. И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, - пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", - подчеркнул Виталий Кличко.