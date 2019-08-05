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05 серпня 2019, понеділок, 13:54 27
Політика 2019-08-05T15:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський відпустив Кличко у відпустку на п'ять днів

Зеленський відпустив Кличко у відпустку на п'ять днів

Кличко Віталій Фото: КМДА
Кличко Віталій Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко, якого нещодавно потролив Богдан на своїй сторінці в Facebook, пішов у відпустку до 9 серпня.

Про це йдеться в розпорядженні Київського міського голови №693 від 2 серпня.

"За погодженням з Президентом України відбуваю у щорічну основну відпустку строком на 5 календарних днів з 5 по 9 серпня 2019 року", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зустрівся з Кличком і сказав, що призначить замість нього іншу людину.

31 липня Кличко відвідав Нью-Йорк (США), де обговорив з адвокатом Президента США Дональда Трампа, колишнім мером Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джуліані розвиток місцевого самоврядування.

Для цієї поїздки Кличко брав 3-денну відпустку (з 29 до 31 липня) без збереження зарплати.

Колишній співробітник посольства США заявив, що Кличко зустрічався з адвокатом Трампа для того, щоб спробувати залишити собі повноваження голови КМДА.

Тим часом Кабмін на найближчому засіданні розгляне звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

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