Зеленський відпустив Кличко у відпустку на п'ять днів

Мер Києва Віталій Кличко, якого нещодавно потролив Богдан на своїй сторінці в Facebook, пішов у відпустку до 9 серпня.

Про це йдеться в розпорядженні Київського міського голови №693 від 2 серпня.

"За погодженням з Президентом України відбуваю у щорічну основну відпустку строком на 5 календарних днів з 5 по 9 серпня 2019 року", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зустрівся з Кличком і сказав, що призначить замість нього іншу людину.

31 липня Кличко відвідав Нью-Йорк (США), де обговорив з адвокатом Президента США Дональда Трампа, колишнім мером Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джуліані розвиток місцевого самоврядування.

Для цієї поїздки Кличко брав 3-денну відпустку (з 29 до 31 липня) без збереження зарплати.



Колишній співробітник посольства США заявив, що Кличко зустрічався з адвокатом Трампа для того, щоб спробувати залишити собі повноваження голови КМДА.



Тим часом Кабмін на найближчому засіданні розгляне звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.