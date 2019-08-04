Телиженко заявил, что Кличко "использует" американцев в личных целях

Городской голова Киева Виталий Кличко встретился с личным адвокатом президента США Руди Джулиани для того, чтобы попытаться оставить себе полномочия главы КГГА, утверждает бывший сотрудник посольства США, политконсультант в Штатах и Канаде Андрей Телиженко.

Об этом Телиженко заявил в интервью интернет-изданию "Гордон". По его словам, такие действия Виталия Кличко вредят отношениям Украины и Соединенных Штатов Америки

Рудольф Джулиани и Андрей Телиженко.

"Кличко пытается использовать ситуацию в личных целях. Всё это только ради того, чтобы остаться в должности главы КГГА. Я считаю, что это недопустимо для отношений Украины и США… По большому счету, Кличко использовал личные связи для официальной встречи именно в той манере, как это было", – прокомментировал встречу столичного главы Кличко и адвоката американского президента Джулианы экс-дипломат.

Андрей Телиженко также отметил, что таким образом мэр Киева втягивает Украину в президентскую предвыборную гонку США.

"Руди Джулиани работает только на Дональда Трампа. Он ищет любую полезную информацию, касающуюся выборов США и оппонентов американского президента", – говорит Телиженко.

Выборы президента в США состоятся 3 ноября 2020 года. Президент Дональд Трамп неоднократно подтверждал свое намерение баллотироваться на второй срок. Главным оппонентом республиканца называют претендента на кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Андрей Телиженко с главой комитета Сената США по национальной безопасности, главой подкомитета Сената по вопросам Европы и региональной безопасности Роном Джонсоном.

Также, по словам Телиженко, оппоненты Владимира Зеленского пытаются навязать Вашингтону определенное мнение о главе Офиса президента Андрее Богдане и бизнесмене Игоре Коломойском.

"По моей информации, это все создано оппонентами из предыдущей власти внутри Украины. Цель – попытка подвинуть сильную фигуру Богдана и нивелировать моральную поддержку Игоря Валерьевича Коломойского команде Зеленского. Нужно также понимать, что Коломойский – это топ-бизнесмен, который в свое время помог сохранить Украину", – отметил экс-дипломат.

Напомним, что июле в Офисе президента Украины объявили о желании разделить полномочия городского главы столицы и главы КГГА. На данный момент обе должности занимает Виталий Кличко. Мэр Киева заявил, что такое решение приведет к возвращению методов управления времен беглого президента Виктора Януковича. А 31 июля стало известно о встрече Кличко с Руди Джулиани, на которой в частности обсуждался вопрос самоуправления Киева.