Зеленский улетит в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем

Президент Владимир Зеленский 7-8 августа посетит Анкару для встречи с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Стамбул для встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем I.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\n"7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике", - сказано в нем.\r\nВ рамках визита глава государства также проведет встречу с представителями украинской и крымскотатарской общин.\r\nКак сообщали Українськi Новини, бывший Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве.\r\nКроме того, Филарет заявил, что Зеленский извинился за то, что назвал томос - "термосом". После победы на президентских выборах Зеленский отдыхал в Турции.\r\n15 января текст томоса для ПЦУ опубликовал Вселенский патриархат.