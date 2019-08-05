Зеленский улетит в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем

Президент Владимир Зеленский 7-8 августа посетит Анкару для встречи с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Стамбул для встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике", - сказано в нем.

В рамках визита глава государства также проведет встречу с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Как сообщали Українськi Новини, бывший Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, Филарет заявил, что Зеленский извинился за то, что назвал томос - "термосом". После победы на президентских выборах Зеленский отдыхал в Турции.

15 января текст томоса для ПЦУ опубликовал Вселенский патриархат.