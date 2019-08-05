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05 августа 2019, понедельник, 11:48 63
Внешняя политика 2019-08-05T13:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленский улетит в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем

Зеленский улетит в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем

Патриарх Варфоломей. Фото: orthodoxia
Патриарх Варфоломей. Фото: orthodoxia

Президент Владимир Зеленский 7-8 августа посетит Анкару для встречи с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Стамбул для встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике", - сказано в нем.

В рамках визита глава государства также проведет встречу с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Как сообщали Українськi Новини, бывший Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, Филарет заявил, что Зеленский извинился за то, что назвал томос - "термосом". После победы на президентских выборах Зеленский отдыхал в Турции.

15 января текст томоса для ПЦУ опубликовал Вселенский патриархат.

Больше новостей о: Президент Украины официальный визит Реджеп Эрдоган Украина-Турция Вселенский Патриарх Варфоломей I Владимир Зеленский

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