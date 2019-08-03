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03 серпня 2019, субота, 10:48 14
Політика 2019-08-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
Роззувають "слуг народу", перевіряють лайтбокси та каналізацію: у Трускавці чекають Зеленського

Роззувають "слуг народу", перевіряють лайтбокси та каналізацію: у Трускавці чекають Зеленського

В готелі Rixos в Трускавці, де в суботу чекають президента Володимира Зеленського, який приєднається до школи "Слуги народу" 3 серпня, посилені заходи безпеки.

Як повідомляє Українська правда, в готелі встановлені рамки, працівники УДО навіть просять майбутніх депутатів від "Слуги народу" роззутися.

Крім того, сапери перевіряють каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів в центрі Трускавця.

Як повідомляли Українські Новини, новообрані депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" зібралися на інтенсивні економічні курси в найдорожчих готелях Трускавця - "Ріксос" та "Женева".

У Трускавці нова депутат від "Слуги народу" з'явилася в сарафані елітного бренду.

Місяць тому, в ході попереднього візиту в область, Зеленський привіз до Львова голову СБУ для розслідування причетності Петра Порошенка до "сміттєвої блокади".

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