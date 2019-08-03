Роззувають "слуг народу", перевіряють лайтбокси та каналізацію: у Трускавці чекають Зеленського

В готелі Rixos в Трускавці, де в суботу чекають президента Володимира Зеленського, який приєднається до школи "Слуги народу" 3 серпня, посилені заходи безпеки.

Як повідомляє Українська правда, в готелі встановлені рамки, працівники УДО навіть просять майбутніх депутатів від "Слуги народу" роззутися.

"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.

Крім того, сапери перевіряють каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів в центрі Трускавця.

Як повідомляли Українські Новини, новообрані депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" зібралися на інтенсивні економічні курси в найдорожчих готелях Трускавця - "Ріксос" та "Женева".

У Трускавці нова депутат від "Слуги народу" з'явилася в сарафані елітного бренду.

Місяць тому, в ході попереднього візиту в область, Зеленський привіз до Львова голову СБУ для розслідування причетності Петра Порошенка до "сміттєвої блокади".