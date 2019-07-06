Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде"

Глава Офиса Президента Андрей Богдан призвал и.о. главы Службу безопасности Украины Ивана Баканова расследовать ситуацию с "мусорной блокадой" Львова и привлечь организаторов и исполнителей к ответственности.\r\nОб этом он сказал в ходе визита Президента Владимира Зеленского во Львовскую область, передают Українськi Новини.\r\nВ ходе представления новоназначенного председателя Львовской областной государственной администрации Зеленский поинтересовался "мусорной проблемой".\r\n"Мы слышали, что это конфликт, спровоцированный местной и центральной властью. Мы хотим, чтобы больше никогда не было таких конфликтов. Мы хотим помочь", - добавил Богдан.\r\nПосле этого присутствовавший на встрече мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомощь" Андрей Садовый попросил право выступить.\r\n"Неожиданно. Мы не договаривались", - сказал Зеленский.\r\nСадовый взял слово и попросил расследовать ситуацию с "мусорной блокадой"\r\n"Львов пережил мусорную блокаду... И СБУ, и прокуратура, и полиция были задействованы, чтобы блокировать. Мне ставили ультиматум, что партия "Самопомощь" в парламенте должна поменять свою позицию по многим вопросам... У меня есть просьба: чтобы началось реальное расследование, и эти нелюди, которые подпалили полигон и делали блокаду - были наказаны. Это большой материальный урон и это погибшие люди", - сказал он.\r\nПосле этого Богдан попросил его назвать фамилии кураторов в центральной власти, ответственных за блокаду.\r\n"Я этот вопрос неоднократно озвучивал. Бывший Президент Петр Порошенко предлагал мне лично подписать соглашение. Блокада должна была быть снята, если бы фракция "Самопомощь" занимала другую позицию. Я это публично озвучивал, у меня даже есть копия этого документа. Я на этот сговор не пошел принципиально", - ответил мэр Львова.\r\nЗеленский в ответ сказал, что поэтому привез во Львов и.о. главы СБУ, чтобы услышать конкретные фамилии людей в исполнительной и местной власти, которые содействовали давлению.\r\n"Думаю, конечное решение относительно преступника принимает суд. Я готов максимально работать со следствием. Если соответствующие дела будут открыты, то городской совет предоставит всю имеющуюся информацию", - сказал Садовый.\r\nПосле этого Богдан заявил, что фамилия организатора была названа и необходимо установить исполнителей, и призвал СБУ провести соответствующее расследование и наказать виновных.\r\n"Все заявления, озвученные господином Садовым, можно считать заявлением о преступлении. Это экологическая безопасность государства, целого города. Это заявление о преступлении необходимо внести в ЕРДР и думаю, что СБУ может и обязана эффективно расследовать: кто давал команду мы услышали, кому давали команду, как исполняли, как блокировали, какие подразделения были задействованы. И соответствующих должностных лиц, если это было нарушение трудовой дисциплины, необходимо на основании этих данных уволить, а тот кто непосредственно незаконные указания выполнял или давал - их надо привлечь к ответственности", - резюмировал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский поручил СБУ Баканова бороться с контрабандой. Сам Баканов назвал коррупцию и теневой бизнес главными проблемами, которые СБУ необходимо побороть.\r\nСМИ показывали как Порошенко шантажировал Садового мусором. В начале года Садовый показал проект соглашения с Порошенко, который отказался подписать в обмен на снятие мусорной блокады со Львова.