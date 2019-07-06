Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде"

Глава Офиса Президента Андрей Богдан призвал и.о. главы Службу безопасности Украины Ивана Баканова расследовать ситуацию с "мусорной блокадой" Львова и привлечь организаторов и исполнителей к ответственности.

Об этом он сказал в ходе визита Президента Владимира Зеленского во Львовскую область, передают Українськi Новини.

В ходе представления новоназначенного председателя Львовской областной государственной администрации Зеленский поинтересовался "мусорной проблемой".

"Мы слышали, что это конфликт, спровоцированный местной и центральной властью. Мы хотим, чтобы больше никогда не было таких конфликтов. Мы хотим помочь", - добавил Богдан.

После этого присутствовавший на встрече мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомощь" Андрей Садовый попросил право выступить.

"Неожиданно. Мы не договаривались", - сказал Зеленский.

Садовый взял слово и попросил расследовать ситуацию с "мусорной блокадой"

"Львов пережил мусорную блокаду... И СБУ, и прокуратура, и полиция были задействованы, чтобы блокировать. Мне ставили ультиматум, что партия "Самопомощь" в парламенте должна поменять свою позицию по многим вопросам... У меня есть просьба: чтобы началось реальное расследование, и эти нелюди, которые подпалили полигон и делали блокаду - были наказаны. Это большой материальный урон и это погибшие люди", - сказал он.

После этого Богдан попросил его назвать фамилии кураторов в центральной власти, ответственных за блокаду.

"Я этот вопрос неоднократно озвучивал. Бывший Президент Петр Порошенко предлагал мне лично подписать соглашение. Блокада должна была быть снята, если бы фракция "Самопомощь" занимала другую позицию. Я это публично озвучивал, у меня даже есть копия этого документа. Я на этот сговор не пошел принципиально", - ответил мэр Львова.

Зеленский в ответ сказал, что поэтому привез во Львов и.о. главы СБУ, чтобы услышать конкретные фамилии людей в исполнительной и местной власти, которые содействовали давлению.

"Думаю, конечное решение относительно преступника принимает суд. Я готов максимально работать со следствием. Если соответствующие дела будут открыты, то городской совет предоставит всю имеющуюся информацию", - сказал Садовый.

После этого Богдан заявил, что фамилия организатора была названа и необходимо установить исполнителей, и призвал СБУ провести соответствующее расследование и наказать виновных.

"Все заявления, озвученные господином Садовым, можно считать заявлением о преступлении. Это экологическая безопасность государства, целого города. Это заявление о преступлении необходимо внести в ЕРДР и думаю, что СБУ может и обязана эффективно расследовать: кто давал команду мы услышали, кому давали команду, как исполняли, как блокировали, какие подразделения были задействованы. И соответствующих должностных лиц, если это было нарушение трудовой дисциплины, необходимо на основании этих данных уволить, а тот кто непосредственно незаконные указания выполнял или давал - их надо привлечь к ответственности", - резюмировал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский поручил СБУ Баканова бороться с контрабандой. Сам Баканов назвал коррупцию и теневой бизнес главными проблемами, которые СБУ необходимо побороть.

СМИ показывали как Порошенко шантажировал Садового мусором. В начале года Садовый показал проект соглашения с Порошенко, который отказался подписать в обмен на снятие мусорной блокады со Львова.