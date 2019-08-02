ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, который отрицает вмешательство своего суда в работу госорганов

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Пока вручили только Вовку", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

С ним проводятся следственные действия.

Другим судьям тоже будет вручено подозрение в пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Также Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Также Генеральная прокуратура вызывает главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на допрос на 9 августа как свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.