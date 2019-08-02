ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, который отрицает вмешательство своего суда в работу госорганов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.\r\n"Пока вручили только Вовку", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.\r\nС ним проводятся следственные действия.\r\nДругим судьям тоже будет вручено подозрение в пятницу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.\r\nТакже Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.\r\nТакже Генеральная прокуратура вызывает главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на допрос на 9 августа как свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.