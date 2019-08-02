Богдан не пришел в Офис Президента на работу

Глава Офиса президента Украины Глава Андрей Богдан, заявление об увольнении по собственному желанию которого распространили в СМИ 1 августа, не пришел в Офис Президента на работу, поскольку работает на выезде.

Об этом Українським Новинам сообщили в его приемной.

"Его не было в Офисе (сегодня)", - сказал сотрудник приемной.

При этом, по его словам, Богдан в пятницу работает на выезде.

"Он работает на выезде", - подчеркнул сотрудник.

Как сообщали Українські Новини, Богдан опубликовал на своей странице в Facebook шутливый пост, героем которого стал мэр Киева Виталий Кличко.

21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. В 2010-2014 году Богдан занимал должность уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. Эта должность находится в перечне должностей, работавшие на которых больше 1 года лица подпадают под люстрацию.

Однако Богдан считает, что законодательство и в том числе и закон о люстрации позволяет ему занимать должность главы АП.