Доллар может вырасти: финансисты сделали прогноз курса валют на осень

Резкий и неожиданный для многих обвал курса доллара прекратился. Достигнув в последний день июля отметки 25,02 грн по официальному курсу, в первый день августа доллар резко подорожал и на межбанке, и в обменных пунктах. Что дало основания Нацбанку установить на 2 августа официальный курс на 33 копейки выше прежнего – 25,35 грн за доллар.

Эксперты в один голос говорят, что "аномально низкий" курс доллара связан с активной продажей государственных облигаций, которые покупают в основном нерезиденты, пишет "Сегодня".

На минувшей неделе Минфин в результате аукциона привлек в страну порядка 200 млн долларов, в последний день июля – почти 700 млн. А всего, по оценкам экспертов, на руках у зарубежных покупателей находятся украинские облигации уже на сумму 3-3,5 млрд долларов.

В соответствии с "графиком" сезонных колебаний, в августе доллар традиционно начинает расти в цене. И этот год, по мнению экспертов, не станет исключением. Однако они сомневаются в том, что стабильный рост курса доллара начнется прямо с первых чисел августа.

Так, руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин высказал мнение, что тренд изменится примерно с середины августа. Такого же мнения придерживается и директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Как правило, в августе начинается девальвация. И она начнется со второй половины августа. Потому что бизнес, импортеры, как правило, начинает скупать валюту ближе к осени", – говорит Александр Охрименко.

Однако резких скачков курса эксперты не прогнозируют.

"В ближайшее время доллар может вырасти до 26 грн. Осенью – до 27, 27,5 грн, но не до 30 грн", – считает Александр Охрименко.

А по мнению аналитиков FOREX CLUB, в августе курс доллара будет в границах 24,75–25,75 грн. На осень же большинство опрошенных экспертов прогнозируют курс 27-28 грн/доллар.

Как сообщали Українські Новини, экономисты дали советы украинцам, куда можно вкласть деньги, а также назвали причину укрепления гривны.

1 августа курс доллара в обменниках киевских банков повысился по сравнению с курсом на 31 июля на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD.