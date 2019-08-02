подписаться на рассылку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 августа 2019, пятница, 08:14 157
Финансы 2019-08-02T08:19:27+03:00
Українські Новини
Доллар может вырасти: финансисты сделали прогноз курса валют на осень

Доллар может вырасти: финансисты сделали прогноз курса валют на осень

Резкий и неожиданный для многих обвал курса доллара прекратился. Достигнув в последний день июля отметки 25,02 грн по официальному курсу, в первый день августа доллар резко подорожал и на межбанке, и в обменных пунктах. Что дало основания Нацбанку установить на 2 августа официальный курс на 33 копейки выше прежнего – 25,35 грн за доллар.

Эксперты в один голос говорят, что "аномально низкий" курс доллара связан с активной продажей государственных облигаций, которые покупают в основном нерезиденты, пишет "Сегодня".

На минувшей неделе Минфин в результате аукциона привлек в страну порядка 200 млн долларов, в последний день июля – почти 700 млн. А всего, по оценкам экспертов, на руках у зарубежных покупателей находятся украинские облигации уже на сумму 3-3,5 млрд долларов.

В соответствии с "графиком" сезонных колебаний, в августе доллар традиционно начинает расти в цене. И этот год, по мнению экспертов, не станет исключением. Однако они сомневаются в том, что стабильный рост курса доллара начнется прямо с первых чисел августа.

Так, руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин высказал мнение, что тренд изменится примерно с середины августа. Такого же мнения придерживается и директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Как правило, в августе начинается девальвация. И она начнется со второй половины августа. Потому что бизнес, импортеры, как правило, начинает скупать валюту ближе к осени", – говорит Александр Охрименко.

Однако резких скачков курса эксперты не прогнозируют.

"В ближайшее время доллар может вырасти до 26 грн. Осенью – до 27, 27,5 грн, но не до 30 грн", – считает Александр Охрименко.

А по мнению аналитиков FOREX CLUB, в августе курс доллара будет в границах 24,75–25,75 грн. На осень же большинство опрошенных экспертов прогнозируют курс 27-28 грн/доллар.

Как сообщали Українські Новини, экономисты дали советы украинцам, куда можно вкласть деньги, а также назвали причину укрепления гривны.

1 августа курс доллара в обменниках киевских банков повысился по сравнению с курсом на 31 июля на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD. 

Больше новостей о: Курс валют экономический прогноз курс доллара Курс доллара к гривне прогноз курса валют

Архив
Новости
Серебристые облака. Скриншот видео .youtube.com/Фотоны света Time-Lapse
В августе в ночном небе можно наблюдать уникальные серебристые облака: где и когда 09:06
Украине до конца года надо выплатить $2,7 млрд по внешним долгам 09:05
Украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber. Фото: Униан
В Киеве на мотоцикле разбился диджей Gabber 08:46
США официально выходят из ядерного договора с Россией 08:43
Самые ожидаемые сериалы августа 2019 - чего стоит ожидать от конца уходящего лета 08:31
больше новостей
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
Осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август 06:00
больше новостей
Труба узурпирует власть, - Попович 13:20
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Участники АТО-переселенцы за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных территориях 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok