После длительного падения доллар резко подорожал

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH\/USD по сравнению с курсом на 1 августа.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 августа, на 6,47 коп. до 25,0208 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3069,5234\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2534,9919\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2546,2965\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n232,8067\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,9712\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2797,8706\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 августа, на 23,18 коп. до 25,02 UAH\/USD.\r\n 1 августа курс доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 14,37 коп. до 25,3088 UAH\/USD, курс покупки - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH\/USD.\r\nТем временем остаток средств на едином казначейском счете в июле увеличился в 3,8 раза с 12,958 млрд гривен (на 1 июля) до 48,968 млрд гривен (на 1 августа).\r\nРанее финансисты дали украинцам советы, куда лучше вкладывать деньги, а также назвали причиной укрепления гривны политику, а не экономику.