После длительного падения доллар резко подорожал

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD по сравнению с курсом на 1 августа.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 августа, на 6,47 коп. до 25,0208 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3069,5234 100 долларов США 2534,9919 100 швейцарских франков 2546,2965 1000 иен 232,8067 10 российских рублей 3,9712 100 евро 2797,8706

Как сообщали Українські Новини, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 августа, на 23,18 коп. до 25,02 UAH/USD.

1 августа курс доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс покупки - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Тем временем остаток средств на едином казначейском счете в июле увеличился в 3,8 раза с 12,958 млрд гривен (на 1 июля) до 48,968 млрд гривен (на 1 августа).

Ранее финансисты дали украинцам советы, куда лучше вкладывать деньги, а также назвали причиной укрепления гривны политику, а не экономику.