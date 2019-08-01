Рубль подорожал в киевских обменниках

В четверг, 1 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 31 июля, вырос на 4 копейки и составил 3,56 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи вырос на 1 копейку и составил 4,09 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 1 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,56 4,09 Максимальный 3,90 5,00 Минимальный 2,50 3,90

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75.

Тем временем гривна на межбанке продолжает стремительно дорожать.

Ранее стало известно, куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам.