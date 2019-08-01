Рубль подорожал в киевских обменниках

В четверг, 1 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 31 июля, вырос на 4 копейки и составил 3,56 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи вырос на 1 копейку и составил 4,09 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 1 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,56\r\n4,09\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,90\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. \r\nТем временем гривна на межбанке продолжает стремительно дорожать.\r\nРанее стало известно, куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам.