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01 августа 2019, четверг, 10:52 58
Финансы 2019-08-01T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль подорожал в киевских обменниках

Рубль подорожал в киевских обменниках

В четверг, 1 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 31 июля, вырос на 4 копейки и составил 3,56 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи вырос на 1 копейку и составил 4,09 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 1 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,56 4,09
Максимальный 3,90 5,00
Минимальный 2,50 3,90

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. 

Тем временем гривна на межбанке продолжает стремительно дорожать.

Ранее стало известно, куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам.

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