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02 серпня 2019, пʼятниця, 10:46 11
Фінанси 2019-08-02T11:15:01+03:00
Українські Новини
Перед вихідними рубль подешевшав у київських обмінниках

Перед вихідними рубль подешевшав у київських обмінниках

У п'ятницю, 2 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 1 серпня, впав на 2 копійки і становить 3,54 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу залишився без і становить 4,09 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 2 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,56 4,09
Максимальний 3,90 5,00
Мінімальний 2,50 3,90

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 серпня, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD.

1 серпня курс долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс купівлі - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Тим часом, долар може зрости: фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь.

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