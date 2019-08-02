Перед вихідними рубль подешевшав у київських обмінниках

У п'ятницю, 2 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 1 серпня, впав на 2 копійки і становить 3,54 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу залишився без і становить 4,09 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 2 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,56\r\n4,09\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,90\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 серпня, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH\/USD.\r\n1 серпня курс долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH\/USD, курс купівлі - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH\/USD.\r\nТим часом, долар може зрости: фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь.