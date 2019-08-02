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02 серпня 2019, пʼятниця, 08:14 19
Фінанси 2019-08-02T09:30:03+03:00
Українські Новини
Долар може підскочити: фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь

Долар може підскочити: фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь

Різкий і несподіваний для багатьох обвал курсу долара припинився. Досягнувши в останній день липня позначки 25,02 грн за офіційним курсом, в перший день серпня долар різко подорожчав і на міжбанку, і в обмінних пунктах. Що дало підстави Нацбанку встановити на 2 серпня офіційний курс на 33 копійки вище колишнього – 25,35 грн за долар.

Експерти в один голос кажуть, що "аномально низький курс долара пов'язаний з активним продажем державних облігацій, які купують в основному нерезиденти, пише "Сьогодні".

На минулому тижні Мінфін внасілдок аукціону залучив в країну близько 200 млн доларів, в останній день липня – майже 700 млн. А всього, за оцінками експертів, на руках у зарубіжних покупців перебувають українські облігації вже на суму 3-3,5 млрд доларів.

Згідно з "графіком" сезонних коливань, в серпні долар традиційно починає зростати в ціні. І цей рік, на думку експертів, не стане винятком. Проте вони сумніваються в тому, що стабільне зростання курсу долара розпочнеться прямо з перших чисел серпня.

Так, керівник відділу аналітики Forex Сlub Андрій Шевчишин висловив думку, що тренд зміниться приблизно з середини серпня. Такої ж думки дотримується і директор Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

"Як правило, в серпні починається девальвація. І вона почнеться з другої половини серпня. Тому що бізнес, імпортери, як правило, починає скуповувати валюту ближче до осені", – говорить Олександр Охрименко.

Проте різких стрибків курсу експерти не прогнозують.

"Найближчим часом долар може зрости до 26 грн. Восени – до 27, 27,5 грн, але не до 30 грн", – вважає Олександр Охріменко.

А на думку аналітиків FOREX CLUB, в серпні курс долара буде в межах 24,75–25,75 грн. На осінь же більшість опитаних експертів прогнозують курс 27-28 грн/долар.

Як повідомляли Українські Новини, економісти дали поради українцям, куди можна вкластись гроші, а також назвали причину зміцнення гривні.

1 серпня курс долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з курсом на 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD.

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