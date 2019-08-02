Після тривалого падіння долар різко подорожчав

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 серпня, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD порівняно з курсом на 1 серпня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 серпня, на 6,47 коп. до 25,0208 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3069,5234 100 доларів США 2534,9919 100 швейцарських франків 2546,2965 1000 ієн 232,8067 10 російських рублів 3,9712 100 євро 2797,8706

Як повідомляли Українські Новини, НБУ підвищив офіційний курс гривні встановлюваний ним на 1 серпня, на 23,18 коп. до 25,02 UAH/USD.

1 серпня курс долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс купівлі - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Тим часом залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в липні збільшився в 3,8 разу з 12,958 млрд гривень (на 1 липня) до 48,968 млрд гривень (на 1 серпня).

Раніше фінансисти дали поради українцям, куди краще вкладати гроші, а також назвали причиною зміцнення гривні політику, а не економіку.