Після тривалого падіння долар різко подорожчав

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 серпня, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH\/USD порівняно з курсом на 1 серпня.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 серпня, на 6,47 коп. до 25,0208 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3069,5234\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2534,9919\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2546,2965\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n232,8067\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,9712\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2797,8706\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ підвищив офіційний курс гривні встановлюваний ним на 1 серпня, на 23,18 коп. до 25,02 UAH\/USD.\r\n1 серпня курс долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH\/USD, курс купівлі - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH\/USD.\r\nТим часом залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в липні збільшився в 3,8 разу з 12,958 млрд гривень (на 1 липня) до 48,968 млрд гривень (на 1 серпня).\r\nРаніше фінансисти дали поради українцям, куди краще вкладати гроші, а також назвали причиною зміцнення гривні політику, а не економіку.