Остаток средств в госказне резко увеличился до рекордных 49 млрд

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле увеличился в 3,8 раза с 12,958 млрд гривен (на 1 июля) до 48,968 млрд гривен (на 1 августа).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял по состоянию на 1 марта – 8,196 млрд гривен, а максимальный – 48,968 млрд гривен - на 1 августа.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

В 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Нерезиденты 1 августа купили облигаций внутреннего государственного займа на 12,65 млрд гривен и увеличили портфель до рекордных 86,4 млрд гривен.

Дефицит текущего счета платежного баланса в июне составил 432 млн долларов, или 3.6% от ВВП (в июне прошлого года - 126 млн долларов, или 1.2% от ВВП).