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01 августа 2019, четверг, 16:27 97
Финансы 2019-08-01T18:45:03+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке начал стремительное падение

Курс гривны на межбанке начал стремительное падение

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 7 коп. в четверг снизился на 29 коп. до 25,40 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,21-25,26 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,33-25,38 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,38-25,41 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,37% с 27,72 UAH/USD до 25,40 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 августа, на 23,18 коп. до 25,0208 UAH/USD.

В четверг, 1 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс покупки - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Тем временем остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле увеличился в 3,8 раза с 12,958 млрд гривен (на 1 июля) до 48,968 млрд гривен (на 1 августа).

Ранее финансисты дали советы украинцам, куда вкладывать деньги, а также назвали главной причиной укрепления гривны не экономику, а политику. 

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