Курс гривні на міжбанку почав стрімке падіння

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 7 коп. у четвер знизився на 29 коп. до 25,40 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,21-25,26 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,33-25,38 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,38-25,41 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 8,37% з 27,72 UAH/USD до 25,40 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1 серпня, на 23,18 коп. до 25,0208 UAH/USD.

У четвер, 1 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс купівлі - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Тим часом залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в липні збільшився в 3,8 рази з 12,958 млрд гривень (на 1 липня) до 48,968 млрд гривень (на 1 серпня).

Раніше фінансисти дали поради українцям, куди вкладати гроші, а також назвали головною причиною зміцнення гривні не економіку, а політику.