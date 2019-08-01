підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 серпня 2019, четвер, 16:27 15
Фінанси 2019-08-01T17:45:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку почав стрімке падіння

Курс гривні на міжбанку почав стрімке падіння

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 7 коп. у четвер знизився на 29 коп. до 25,40 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,21-25,26 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,33-25,38 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,38-25,41 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 8,37% з 27,72 UAH/USD до 25,40 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1 серпня, на 23,18 коп. до 25,0208 UAH/USD.

У четвер, 1 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс купівлі - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Тим часом залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в липні збільшився в 3,8 рази з 12,958 млрд гривень (на 1 липня) до 48,968 млрд гривень (на 1 серпня).

Раніше фінансисти дали поради українцям, куди вкладати гроші, а також назвали головною причиною зміцнення гривні не економіку, а політику.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс гривні Міжбанк курс долара до гривні курс гривні до долара

Архів
Новини
Повернення квитків. Фото:Pixabay
Укрзалізниця нагадала правила повернення квитків 17:42
Дизпаливо продовжує падати в ціні 17:27
Голова ОАСК Вовк закликає Ситника не ігнорувати засідання суду у його справі про корупцію 17:15
У справі проти суддів ОАСК простежується помста Ситника, - Попович 17:10
В 1-му півріччі банки спрацювали з рекордним прибутком 17:04
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
За нинішніх темпів промисловість вийде на рівень 2013 року тільки через 41 рік, - Льовочкін 13:50
більше новин
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото:
Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця 09:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok