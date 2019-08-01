Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области Александра Хилько.

Об этом говорится в указе №572 от 1 августа, передают Українськi Новини.

Он занимал эту должность с 14 февраля 2017 года.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины Черкасской области Олега Бойко и назначил вместо него Сергея Ходунова.

Кроме того, Зеленский назначил Петриченко начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Также Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области Аркушу.

В мае Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. После чего Зеленский поручил первому заместителю главы Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой.