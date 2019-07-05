Зеленский назначил Петриченко начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Петриченко начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в указе №483 от 5 июля, передают Українськi Новини.

Петриченко назначен вместо Александра Карпенко, который переведен на должность заместителя главы СБУ.

Ранее Петриченко работал в руководстве ГУ СБУ в Харьковской области.

Кроме того, в 2017 году он был и.о. начальника управления СБУ в Полтавской области.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця.

Также Зеленский назначил Дублика и Карпенко заместителями главы СБУ.

Ранее Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного.