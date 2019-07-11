Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области Аркушу

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Олега Аркушу.\r\nОб этом говорится в указе Президента №515 от 11 июля, передают Українськi Новини.\r\n"Освободить Аркушу Олега Николаевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - сказано в нем.\r\nОлег Аркуша занимал эту должность с октября 2015 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного.\r\nТакже первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Руслан Баранецкий.\r\nРанее Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ.