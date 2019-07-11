Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области Аркушу

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Олега Аркушу.

Об этом говорится в указе Президента №515 от 11 июля, передают Українськi Новини.

"Освободить Аркушу Олега Николаевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - сказано в нем.

Олег Аркуша занимал эту должность с октября 2015 года.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного.

Также первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Руслан Баранецкий.

Ранее Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ.