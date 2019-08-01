Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Запорізькій області

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Запорізькій області Олександра Хилька.

Про це йдеться в указі №572 від 1 серпня, передають Українські Новини.

Він обіймав цю посаду з 14 лютого 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський звільнив з посади начальника управління Служби безпеки України Черкаської області Олега Бойка і призначив замість нього Сергія Ходунова.

Крім того, Зеленський призначив Петриченка начальником ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях. Зеленський звільнив начальника СБУ в Кіровоградській області.

У травні Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління з боротьби із корупцією і організованою злочинністю. Після чого Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України, виконуючого обов'язки голови СБУ Івану Баканову посилити боротьбу з контрабандою.