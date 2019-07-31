Долар продовжує пробивати дно: курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 липня, на 16,71 коп. до 25,0855 UAH\/USD, встановивши новий рекорд, після того, як 26 липня долар опустився до найнижчої позначки з початку року.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3052,8607\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2508,5516\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2534,9143\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n231,2428\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,9580\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2798,0385\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня.\r\nТим часом економісти дали поради, куди вкладати гроші українцям, а також вважають головною причиною зміцнення гривні не економіку, а політику.\r\n30 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 29 липня на 19,72 коп. до 25,4056 UAH\/USD, курс купівлі - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH\/USD.