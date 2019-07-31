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31 липня 2019, середа, 05:40 7
Фінанси 2019-07-31T05:40:03+03:00
Українські Новини
Долар продовжує пробивати дно: курс валют

Долар продовжує пробивати дно: курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 липня, на 16,71 коп. до 25,0855 UAH/USD, встановивши новий рекорд, після того, як 26 липня долар опустився до найнижчої позначки з початку року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3052,8607
100 доларів США 2508,5516
100 швейцарських франків 2534,9143
1000 ієн 231,2428
10 російських рублів 3,9580
100 євро 2798,0385

Як повідомляли Українські Новини, долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня.

Тим часом економісти дали поради, куди вкладати гроші українцям, а також вважають головною причиною зміцнення гривні не економіку, а політику.

30 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 29 липня на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс купівлі - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

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