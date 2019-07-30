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30 июля 2019, вторник, 20:24 56
Президент 2019-07-30T20:33:27+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил внештатным советником президента клиники "Борис" Радуцкого

Зеленский назначил внештатным советником президента клиники "Борис" Радуцкого

Михаил Рудницкий. Фото: facebook/mihail.radutsky
Михаил Рудницкий. Фото: facebook/mihail.radutsky

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Михаила Радуцкого, который может стать министром здравоохранения.

Об этом говорится в указе №564 от 30 июля, передают Українськi Новини.

Радуцкий включен в избирательный список партии "Слуга народа" под №18.

Он является президентом клиники "Борис".

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля состоялись внеочередные выборы депутатов Верховной Рады.

По предварительным данным, "Слуга народа" набрала по списку 43,16% голосов, а значит получит 124 мандата и Радуцкий пройдет в парламент.

В партии "Слуга народа" ранее рассказали, когда планируют открыть новую Верховную Раду.

Тем временем совладелец клиники "Борис" Лев Хлявич объявлен Интерполом в международный розыск. В отношении Хлявича правоохранительными органами Украины и Армении возбуждены уголовные дела по статьям вымогательство, подделка документов, мошенничество в особо крупном размере, ложный донос и неуплата налогов.  А к расследованию резонансного дела подключилось также ФБР, поскольку согласно оперативным данным Хлявич часто бывает в США, контактируя с местным криминалитетом.

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