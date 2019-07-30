Гривна на межбанке продолжает стремительно дорожать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 14 коп. во вторник укрепился на 19 коп. до 25,04 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,08-25,11 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,07-25,09 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,03-25,06 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,67% с 27,72 UAH/USD до 25,04 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 30 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

Перед выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева также упал.

Нацбанк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD. Таким образом курс украинской валюты взлетел до максимума с начала года.