Покупка российского рубля просела в обменниках

Во вторник, 30 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 29 июля, понизился на 6 копеек и составил 3,52 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,16 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 30 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,52\r\n\r\n\r\n4,16\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,98\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.\r\nПеред выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.\r\nТем временем, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH\/USD, а эксперты рассказали, в чем лучше хранить сбережения и что будет с курсом доллара дальше.