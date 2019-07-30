Покупка российского рубля просела в обменниках

Во вторник, 30 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 29 июля, понизился на 6 копеек и составил 3,52 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,16 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 30 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,52 4,16 Максимальный 3,98 5,00 Минимальный 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.

Перед выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.

Тем временем, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD, а эксперты рассказали, в чем лучше хранить сбережения и что будет с курсом доллара дальше.