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30 липня 2019, вівторок, 10:49 16
Фінанси 2019-07-30T12:00:02+03:00
Українські Новини
Купівля російського рубля просіла в обмінниках

Купівля російського рубля просіла в обмінниках

Рублі. Фото: Rufabula.com
Рублі. Фото: Rufabula.com

У вівторок, 30 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 29 липня, знизився на 6 копійок і становить 3,52 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу підвищився на 2 копійки і становить 4,16 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 30 липня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,58

4,14

Максимальний

3,98

5,00

Мінімальний

2,50

4,00

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впала, а купівля - подорожчала.

Перед вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.

Тим часом, НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD, а експерти розповіли, у чому краще зберігати заощадження і що буде з курсом долара далі.

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