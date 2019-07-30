Купівля російського рубля просіла в обмінниках

У вівторок, 30 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 29 липня, знизився на 6 копійок і становить 3,52 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу підвищився на 2 копійки і становить 4,16 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 30 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,58 4,14 Максимальний 3,98 5,00 Мінімальний 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впала, а купівля - подорожчала.

Перед вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.

Тим часом, НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD, а експерти розповіли, у чому краще зберігати заощадження і що буде з курсом долара далі.