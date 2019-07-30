Купівля російського рубля просіла в обмінниках

У вівторок, 30 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 29 липня, знизився на 6 копійок і становить 3,52 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу підвищився на 2 копійки і становить 4,16 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 30 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,58\r\n\r\n\r\n4,14\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n3,98\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впала, а купівля - подорожчала.\r\nПеред вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.\r\nТим часом, НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH\/USD, а експерти розповіли, у чому краще зберігати заощадження і що буде з курсом долара далі.