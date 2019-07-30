підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
30 липня 2019, вівторок, 10:30 50
Президент 2019-07-30T12:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський змінив начальника СБУ Черкащини на Ходунова

Зеленський змінив начальника СБУ Черкащини на Ходунова

СБУ. Фото: прес-служба СБУ
СБУ. Фото: прес-служба СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника управління Служби безпеки України Черкаської області Олега Бойка і призначив замість нього Сергія Ходунова.

Про це йдеться в указах Президента №559 та №560 від 29 липня, передають Українські Новини.

Бойко обіймав цю посаду з 31 жовтня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив Петриченка начальником ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях. Також Зеленський звільнив начальника СБУ в Кіровоградській області Аркушу.

Тим часом в.о голови СБУ Баканов за червень заробив 54,5 тис. гривень.

22 травня Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління з боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України, виконуючому обов'язки голови СБУ Івану Баканову посилити боротьбу з контрабандою.

Більше новин про: СБУ Указ Президента Президент України Володимир Зеленський Служба безпеки України

Архів
Новини
Після обстрілу з гранатомета телеканал "112 Україна" не визнають потерпілою стороною 11:55
ЦВК прийняла оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів 11:49
Літак у Борисполі сів через птаха, що влетів у лівий двигун 11:48 Інфографіка
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Зеленський підписав указ про розгляд створення веб-порталу держпослуг 11:02
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, яке обурило Зеленського 16:07
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
Долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка: курс у київських обмінниках 11:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok