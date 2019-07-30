Зеленський змінив начальника СБУ Черкащини на Ходунова

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника управління Служби безпеки України Черкаської області Олега Бойка і призначив замість нього Сергія Ходунова.

Про це йдеться в указах Президента №559 та №560 від 29 липня, передають Українські Новини.

Бойко обіймав цю посаду з 31 жовтня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив Петриченка начальником ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях. Також Зеленський звільнив начальника СБУ в Кіровоградській області Аркушу.

Тим часом в.о голови СБУ Баканов за червень заробив 54,5 тис. гривень.

22 травня Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління з боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України, виконуючому обов'язки голови СБУ Івану Баканову посилити боротьбу з контрабандою.