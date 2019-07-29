Гривна на межбанке подскочила сразу на 14 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник укрепился на 14 коп. до 25,23 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,35-25,38 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,27-25,30 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,22-25,25 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,98% с 27,72 UAH/USD до 25,23 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.

Перед выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.

Ранее доллар опускался до самой низкой отметки с начала года, хотя ситуация на валютном рынке может ухудшиться.