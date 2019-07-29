Гривна на межбанке подскочила сразу на 14 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник укрепился на 14 коп. до 25,23 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,35-25,38 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,27-25,30 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,22-25,25 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,98% с 27,72 UAH\/USD до 25,23 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.\r\nПеред выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.\r\nРанее доллар опускался до самой низкой отметки с начала года, хотя ситуация на валютном рынке может ухудшиться.