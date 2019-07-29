Гривня на міжбанку підскочила відразу на 14 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок зміцнився на 14 коп. до 25,23 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,35-25,38 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,27-25,30 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,22-25,25 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 8,98% з 27,72 UAH/USD до 25,23 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впав, а купівля - подорожчала.

Перед вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.

Раніше долар опускався до найнижчої позначки з початку року, хоча ситуація на валютному ринку може погіршитися.