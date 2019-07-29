Гривня на міжбанку підскочила відразу на 14 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок зміцнився на 14 коп. до 25,23 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,35-25,38 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,27-25,30 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,22-25,25 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 8,98% з 27,72 UAH\/USD до 25,23 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впав, а купівля - подорожчала.\r\nПеред вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.\r\nРаніше долар опускався до найнижчої позначки з початку року, хоча ситуація на валютному ринку може погіршитися.